По всей Украине объявили воздушную тревогу
4 января 202312:29
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на онлайн-карту украинского министерства цифровой трансформации.
Уточняется, что вся карта Украины отмечена красным, тревогу объявили в 11:37 мск.
Ранее воздушную тревогу объявили в Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской областях. Кроме того, о возможной опасности предупредили подконтрольную Киеву часть Запорожья.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 080 / сут.
Умерли
394 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+5 482 / сут.
- В Госдуме заявили, что проводить вторую волну мобилизации нет необходимости
- На польском телеканале появилась надпись «Героическая оборона России»
- Турция, Россия и Сирия продолжат трехсторонние переговоры по военной линии
- Главным тренером «Краснодара» назначен Владимир Ивич
- По всей Украине объявили воздушную тревогу
- Вильфанд предупредил об аномальном похолодании на европейской части России
- Минобороны РФ показало уничтожение позиций ВСУ высокоточными боеприпасами
- «Ростех» начнет производство новейших средств РЭБ и борьбы с беспилотниками
- Цены на газ в Европе упали ниже $750 за тысячу кубометров впервые с ноября 2021 года
- Кабмин продлил упрощенный порядок ввоза электронных устройств
3 января 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru