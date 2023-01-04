По всей Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на онлайн-карту украинского министерства цифровой трансформации.

Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины

Уточняется, что вся карта Украины отмечена красным, тревогу объявили в 11:37 мск.

Ранее воздушную тревогу объявили в Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской областях. Кроме того, о возможной опасности предупредили подконтрольную Киеву часть Запорожья.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Украина
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