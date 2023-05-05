По российским подразделениям начали провозить подаренную Путиным икону

«Данный образ - это икона, подаренная верховным главнокомандующим группировке «Днепр», - сказал он.

Протоиерей отметил, что командование решило пустить икону крестным ходом по частям группировки. Образ доставят во все подразделения, подчеркнул представитель РПЦ.

Президент России Владимир Путин 17 апреля посетил штаб группировки «Днепр» на херсонском направлении. Он заслушал доклады военачальников и подарил им копии икон.

Контрнаступление ВСУ способна остановить российская авиация, пишет журнал Newsweek. Издание отметило, что у РФ есть 900 истребителей и 120 бомбардировщиков, передает «Радиоточка НСН».

