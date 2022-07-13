Пленным на Донбассе белорусским наемникам может грозить смертная казнь

По его словам, смертная казнь ожидает наемников в том случае, если будет доказано, что они совершали военные преступления в Луганской народной республике на стороне ВСУ.

Ранее Киселев сообщил о захвате диверсионно-разведывательной группы, состоящей из шести-семи белорусских наемников, которые планировали теракт в Лисичанске.

