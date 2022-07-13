Пленным на Донбассе белорусским наемникам может грозить смертная казнь
Пленным в Донбассе белорусским наемникам грозит пожизненный срок или даже смертная казнь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселева.
По его словам, смертная казнь ожидает наемников в том случае, если будет доказано, что они совершали военные преступления в Луганской народной республике на стороне ВСУ.
Ранее Киселев сообщил о захвате диверсионно-разведывательной группы, состоящей из шести-семи белорусских наемников, которые планировали теракт в Лисичанске.
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