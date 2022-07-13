Пушилин: Смертная казнь для наемников будет предполагать расстрел
Иностранных бойцов, приговоренных в Донецкой народной республике к смертной казни, в случае отклонения их апелляций может ожидать расстрел. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев.Live».
Политик напомнил, что все трое приговоренных иностранцев обжаловали смертный приговор, отмечает телеканал «360».
«Ждем заседания суда. Если суд признает соответствующей меру наказания, потом уже будут переданы дела для исполнения — это расстрел, непубличный», — подчеркнул Пушилин.
В июне Верховный суд ДНР признал британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти, совершении преступления группой лиц, напоминает «Свободная пресса». Бойцов приговорили к смертной казни, сейчас они содержатся в одиночных камерах в соответствующих международным нормам условиях.
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