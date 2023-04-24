Глава ГУР заявил, что Киев ведёт с Москвой переговоры по обмену всех военнопленных

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью «РБК-Украина» заявил, что с начала спецоперации ВС РФ Киеву удалось обменять более 2200 человек.

Минобороны сообщило об обмене 101 российского военнопленного

По его словам, в настоящее время украинские власти ведут с Россией переговоры по обмену военнопленными в формате «всех на всех», стороны близки к выполнению соответствующих договоренностей.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поручил бойцам группы по случаю Пасхи передать группу военнопленных украинской стороне, сообщает RT.

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ФОТО: скриншот видео
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