РИА Новости: В Брянске украинский дрон атаковал колонию с пленными ВСУ

«Сообщение о падении беспилотника ударного типа на территории исправительной колонии ... на улице Котовского, 39 поступило в 17:25 мск вторника», — отметил собеседник агентства.

Данные о пострадавших и разрушениях не приводятся.

Ранее система ПВО уничтожила в Брянской области два украинских дрона, которые пытались атаковать объекты в Суражском районе, напоминает RT.

