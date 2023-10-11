РИА Новости: В Брянске украинский дрон атаковал колонию с пленными ВСУ

Украинский беспилотник атаковал здание исправительной колонии №2 в Брянске, где, предположительно, содержатся украинские военнопленные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

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«Сообщение о падении беспилотника ударного типа на территории исправительной колонии ... на улице Котовского, 39 поступило в 17:25 мск вторника», — отметил собеседник агентства.

Данные о пострадавших и разрушениях не приводятся.

Ранее система ПВО уничтожила в Брянской области два украинских дрона, которые пытались атаковать объекты в Суражском районе, напоминает RT.

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Фото: elan_driver/VK
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