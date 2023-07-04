Пленный украинский боец рассказал о страхах ВСУ использовать иностранную технику

По его словам, при появлении Leopard на поле боя в них «летит все подряд». Он также добавил, что в российско-украинском конфликте «танки долго не живут», потому что находятся под постоянным прицелом противника.

Ранее утром музыкант Григорий Лепс заявил, что заплатил российскому бойцу миллион рублей за подбитый Leopard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



