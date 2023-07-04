Пленный украинский боец рассказал о страхах ВСУ использовать иностранную технику
Пленный боец ВСУ спецподразделения «Кракен» Андрей Приходько признался, что украинские солдаты боятся передвигаться на немецких танках Leopard, потому что считают, что российские военные охотятся на этот тип вооружения. Его слова приводит РИА Новости.
По его словам, при появлении Leopard на поле боя в них «летит все подряд». Он также добавил, что в российско-украинском конфликте «танки долго не живут», потому что находятся под постоянным прицелом противника.
Ранее утром музыкант Григорий Лепс заявил, что заплатил российскому бойцу миллион рублей за подбитый Leopard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru