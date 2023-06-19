Пленный боец ВСУ пожаловался на некомпетентных командиров

Украинская армия испытывает серьезный дефицит грамотного командного состава. Об этом заявил попавший в плен солдат ВСУ, сражавшийся на запорожском направлении, пишет РИА Новости.

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Своих командиров боец назвал некомпетентными. По его словам, среди них очень мало кадровых военных.

Пленный рассказал, что командиры украинской армии не умеют мотивировать солдат и не заботятся об их жизнях.

«Если говорят, что будет завтра артподдержка, то она должна быть, а не так, что пять мин упало - и все», - описал ситуацию военный.

Украинское контрнаступление провалилось, заявил в своем YouTube-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Причиной он назвал плохую подготовку и нехватку авиации, танков и боеприпасов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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