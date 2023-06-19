Пленный боец ВСУ пожаловался на некомпетентных командиров

Своих командиров боец назвал некомпетентными. По его словам, среди них очень мало кадровых военных.

Пленный рассказал, что командиры украинской армии не умеют мотивировать солдат и не заботятся об их жизнях.

«Если говорят, что будет завтра артподдержка, то она должна быть, а не так, что пять мин упало - и все», - описал ситуацию военный.

Украинское контрнаступление провалилось, заявил в своем YouTube-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Причиной он назвал плохую подготовку и нехватку авиации, танков и боеприпасов, передает «Радиоточка НСН».

