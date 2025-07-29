Сеть аптек «Столички» подверглась хакерской атаке

Сеть аптек «Столички» подверглась кибератаке, компания планирует восстановить работу в полном объеме в кратчайшие сроки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сети.

Во вторник стало известно, что ряд офлайн-аптек «Столички» не работают по техническим причинам. Бронирование препаратов и просмотр сведений программы лояльности для клиентов были недоступны.

«Сеть... подтверждает технический сбой вследствие хакерской атаки. Команда специалистов работает над восстановлением сервисов», - рассказали в компании.

Сейчас половина аптек сети открылась для посетителей.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» заявила о сбое в работе информационных систем и предупредила об изменениях в расписании, пишет «Свободная пресса». Позже стало известно, что перевозчик подвергся хакерской атаке. Генпрокуратура заявила о возбуждении по факту сбоя уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации.

