Два человека пострадали при обвале породы в санатории в Кисловодске
Обвал скально-грунтовой породы произошел в санатории «Москва» в Кисловодске, есть пострадавшие. Об этом сообщило управление МЧС по Ставропольскому краю.
Отмечается, что площадь обрушения составила около 60 квадратных метров.
«Расстояние до ближайшего здания (процедурный корпус) составляет около 20 метров. Пострадали 2 человека (отдыхающие)», – указало МЧС.
По данным Минздрава края, пострадавших госпитализировали, они находятся в состоянии средней степени тяжести.
По факту ЧП возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Прокуратура города Кисловодска начала проверку после инцидента, ведомство оценит причины и условия произошедшего.
Ранее в Екатеринбурге произошло частичное обрушение офисного здания. По последним данным, после ЧП эвакуировали 24 человека.
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