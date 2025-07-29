В Сбербанке дали прогноз по ключевой ставке и курсу рубля
Сбербанк ожидает ключевую ставку Банка России в конце года на уровне 16% годовых. Об этом заявил зампредседателя правления организации, финансовый директор Тарас Скворцов в ходе конференц-звонка с аналитиками и журналистами.
«Наш текущий прогноз... это 16%», - указал эксперт.
Кроме того, Скворцов поделился прогнозом относительно курса рубля. По его словам, во втором полугодии российская валюта будет определенным образом ослабевать, и к концу года курс доллара может составить около 90 рублей.
Ранее Центробанк понизил ключевую ставку до 18%, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru