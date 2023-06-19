Минобороны РФ: нанесен удар по местам хранения иностранной военной техники на Украине

Уточняется, что цель удара была достигнута, все объекты поражены. На купянском направлении российские силы пресекли деятельность двух украинских ДРГ. Украинская сторона за сутки потеряла на этом направлении порядка 45 бойцов, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства.

В оборонном ведомстве также сообщили о попытках наступления ВСУ на южнодонецком и донецком направлениях. Потери украинской стороны составили более 440 военнослужащих.

Раннее российское Минобороны сообщило, что за минувшие сутки средства ПВО уничтожили украинский Ми-8 в Запорожской области, напоминает газета «Известия».

