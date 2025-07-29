У сервисов «Почты России» произошел сбой
29 июля 202517:18
Сбой произошел в работе сервисов «Почты России», свидетельствуют данные портала Downdetector.
Ресурс зарегистрировал более 300 жалоб из ряда российских городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, Московской области, Республики Тыва.
Пользователи сообщают о проблемах с доступом к сайту и приложению «Почты России». Россияне жалуются в том числе на невозможность открыть личный кабинет и отследить отправления.
Ранее стало известно о техническом сбое сервисов сети аптек «Столички». Компания пояснила, что неполадки связаны с хакерской атакой.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru