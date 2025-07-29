В МИД России вызвали временного поверенного в делах Норвегии

Временного поверенного в делах Норвегии в РФ Рагнхильда Йохансена вызвали в МИД России, ему вручили ноту протеста в связи с ограничениями против рыболовных судов. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в июле Норвегия неправомерно ввела ограничительные меры в отношении рыболовных судов компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд». Корабли вели промысел в исключительной экономической зоне Норвегии согласно двустороннему межправительственному соглашению о взаимных отношениях в области рыболовства от 1976 года. Йохансену указали, что недружественные меры нарушают двусторонние договоренности и подрывают систему управления и регулирования промыслом запасов рыбы в Баренцевом и Норвежском морях.

«Безответственные действия Осло не только чреваты обрушением всего комплекса двусторонних отношений в сфере рыболовства и негативными последствиями для их участников, но и ставят под угрозу... рациональную эксплуатацию морских биологических ресурсов в Северной Атлантике», - подчеркнули в МИД.

Ведомство призвало Норвегию добросовестно выполнять договоренности, в противном случае российская сторона предпримет шаги по защите интересов своего рыболовства.

Ранее в МИД России вызвали посла Азербайджана Рахмана Мустафаева в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием журналистов из РФ.

