В Екатеринбурге частично обрушилось административное здание

Офисное здание частично обрушилось в Екатеринбурге. Об этом заявил РИА Новости руководитель пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент произошел в микрорайоне Елизавет Чкаловского района. Сообщение о ЧП поступило от очевидцев, рассказавших о повреждении трехэтажного административного здания на улице Мартовская. На месте работают экстренные службы.

«Никто по состоянию на данный момент из оказавшихся там граждан за медпомощью не обратился», – указал Горелых.

Ранее в Астрахани обрушилась часть подъезда жилого дома. Специалисты уже завершили разбор завалов, пострадавших или погибших не обнаружено, пишет «Свободная пресса».

