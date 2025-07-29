В Екатеринбурге частично обрушилось административное здание
Офисное здание частично обрушилось в Екатеринбурге. Об этом заявил РИА Новости руководитель пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Инцидент произошел в микрорайоне Елизавет Чкаловского района. Сообщение о ЧП поступило от очевидцев, рассказавших о повреждении трехэтажного административного здания на улице Мартовская. На месте работают экстренные службы.
«Никто по состоянию на данный момент из оказавшихся там граждан за медпомощью не обратился», – указал Горелых.
Ранее в Астрахани обрушилась часть подъезда жилого дома. Специалисты уже завершили разбор завалов, пострадавших или погибших не обнаружено, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru