Пригожин возмутился задержанием владельца автомобиля с надписью «Где снаряды?»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал сообщения в СМИ о задержании в Москве владельца автомобиля с надписью «Где снаряды?». Заявление предпринимателя опубликовала его пресс-служба в Telegram.

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Задержание владельца транспортного средства Пригожин назвал несправедливым. Он не исключил, что сотрудники полиции сделали это по инерции, а сейчас разочарованы произошедшим.

«По поводу человека, которого, насколько я знаю, оштрафовали, безусловно, ЧВК «Вагнер», если мы будем знать, кто это, отблагодарит этого человека, в том числе публично», - сказал основатель «Вагнера».

Пригожин ранее записал обращение к Минобороны на фоне тел убитых вагнеровцев. Он пожаловался, что группе не дают достаточного количества снарядов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official / скриншот с видео
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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