Пригожин возмутился задержанием владельца автомобиля с надписью «Где снаряды?»

Задержание владельца транспортного средства Пригожин назвал несправедливым. Он не исключил, что сотрудники полиции сделали это по инерции, а сейчас разочарованы произошедшим.

«По поводу человека, которого, насколько я знаю, оштрафовали, безусловно, ЧВК «Вагнер», если мы будем знать, кто это, отблагодарит этого человека, в том числе публично», - сказал основатель «Вагнера».

Пригожин ранее записал обращение к Минобороны на фоне тел убитых вагнеровцев. Он пожаловался, что группе не дают достаточного количества снарядов, передает «Радиоточка НСН».

