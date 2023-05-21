Пригожин возмутился задержанием владельца автомобиля с надписью «Где снаряды?»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал сообщения в СМИ о задержании в Москве владельца автомобиля с надписью «Где снаряды?». Заявление предпринимателя опубликовала его пресс-служба в Telegram.
Задержание владельца транспортного средства Пригожин назвал несправедливым. Он не исключил, что сотрудники полиции сделали это по инерции, а сейчас разочарованы произошедшим.
«По поводу человека, которого, насколько я знаю, оштрафовали, безусловно, ЧВК «Вагнер», если мы будем знать, кто это, отблагодарит этого человека, в том числе публично», - сказал основатель «Вагнера».
Пригожин ранее записал обращение к Минобороны на фоне тел убитых вагнеровцев. Он пожаловался, что группе не дают достаточного количества снарядов, передает «Радиоточка НСН».
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