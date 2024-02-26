Пленные бойцы ВСУ попросили российское гражданство

Во время опроса, когда глава региона поинтересовался, как они видят свое будущее, двое мужчин заявили, что не рассматривают вариант возвращения на Украину, а хотят остаться в России. Один из них выразил желание привезти в РФ жену и дочь.

Балицкий заявил, что после написания заявления будет проходить специальная проверка. Он отметил в беседе с пленными, что народ Украины не враг России. По его словам, идет борьба с режимом, который развил в своей стране фашизм.

Ранее стало известно, что попавшие в российский плен украинские военнослужащие расстаются со своими русофобскими взглядами, лично убедившись, что в РФ живут хорошие люди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

