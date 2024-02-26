Пленные бойцы ВСУ попросили российское гражданство
Пленные бойцы Вооруженных сил Украины попросили у губернатора Запорожской области Евгения Балицкого российское гражданство, сообщает ТАСС.
Во время опроса, когда глава региона поинтересовался, как они видят свое будущее, двое мужчин заявили, что не рассматривают вариант возвращения на Украину, а хотят остаться в России. Один из них выразил желание привезти в РФ жену и дочь.
Балицкий заявил, что после написания заявления будет проходить специальная проверка. Он отметил в беседе с пленными, что народ Украины не враг России. По его словам, идет борьба с режимом, который развил в своей стране фашизм.
Ранее стало известно, что попавшие в российский плен украинские военнослужащие расстаются со своими русофобскими взглядами, лично убедившись, что в РФ живут хорошие люди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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