Пленные бойцы ВСУ попросили российское гражданство

Пленные бойцы Вооруженных сил Украины попросили у губернатора Запорожской области Евгения Балицкого российское гражданство, сообщает ТАСС.

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Во время опроса, когда глава региона поинтересовался, как они видят свое будущее, двое мужчин заявили, что не рассматривают вариант возвращения на Украину, а хотят остаться в России. Один из них выразил желание привезти в РФ жену и дочь.

Балицкий заявил, что после написания заявления будет проходить специальная проверка. Он отметил в беседе с пленными, что народ Украины не враг России. По его словам, идет борьба с режимом, который развил в своей стране фашизм.

Ранее стало известно, что попавшие в российский плен украинские военнослужащие расстаются со своими русофобскими взглядами, лично убедившись, что в РФ живут хорошие люди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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