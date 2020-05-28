Царёв усомнился в существовании украинского «плана Б» по Донбассу
Заявления Киева о том, что диалог с ДНР и ЛНР не имеет перспектив, лишний раз свидетельствуют о невыполнении Минских соглашений, заявил в эфире НСН бывший спикер парламента Новороссии.
После того, как власти Украины получат контроль над границей с Россией в Донбассе, разговоры с самопровозглашёнными республиками не будут иметь перспектив, и «оккупационные администрации» будут ликвидированы. Об этом завил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Если мирно урегулировать конфликт с ДНР и ЛНР не получится, то у Киева есть «план Б», отметил он. Украинский дипломат не уточнил, детали этого запасного плана, но сказал, что применять его не хотелось бы.
Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН выразил мнение, что все подобные заявления Киева лишний раз доказывают, что прогресса в выполнении Минских соглашений нет.
«Очевидно, что сейчас Минские соглашения топчутся на месте. Всяческими заявлениями украинская власть пытается создать иллюзию того, что они ещё живы. Ничего больше добавить тут нельзя», - считает он.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что давал себе год на то, чтобы дипломатический формат Минских соглашений по Донбасс сработал. С ним связаны санкции против РФ, напомнил глава государства. В связи с коронавирусом Зеленский сдвинул срок ожидания ещё на несколько месяцев, при этом добавив, что у него есть и запасные планы — B и С.
Царёв, в свою очередь, полагает, что это пустое заявление.
«Я думаю, что никакого "плана Б" нет, и говорится о нём с целью оказать давление на республики Донбасса и Российскую Федерацию, чтобы они пересмотрели ранее заключённые Минские соглашения», - прокомментировал он заявления Киева.
В начале мая глава офиса президента Украины Андрей Ермак объявил, что Киев не собирается согласовывать законодательный акт об особом статусе Донбасса и ряд других с нынешними представителями ДНР и ЛНР. У Зеленского настаивают, что переговорщиками должны быть представители гражданского общества, у которых есть только гражданство Украины, которые вынужденно остались на «оккупированных» территориях, которые не убивали украинских солдат и не принимали преступных решений.
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