Царёв усомнился в существовании украинского «плана Б» по Донбассу

Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН выразил мнение, что все подобные заявления Киева лишний раз доказывают, что прогресса в выполнении Минских соглашений нет.

«Очевидно, что сейчас Минские соглашения топчутся на месте. Всяческими заявлениями украинская власть пытается создать иллюзию того, что они ещё живы. Ничего больше добавить тут нельзя», - считает он.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что давал себе год на то, чтобы дипломатический формат Минских соглашений по Донбасс сработал. С ним связаны санкции против РФ, напомнил глава государства. В связи с коронавирусом Зеленский сдвинул срок ожидания ещё на несколько месяцев, при этом добавив, что у него есть и запасные планы — B и С.

Царёв, в свою очередь, полагает, что это пустое заявление.

«Я думаю, что никакого "плана Б" нет, и говорится о нём с целью оказать давление на республики Донбасса и Российскую Федерацию, чтобы они пересмотрели ранее заключённые Минские соглашения», - прокомментировал он заявления Киева.

В начале мая глава офиса президента Украины Андрей Ермак объявил, что Киев не собирается согласовывать законодательный акт об особом статусе Донбасса и ряд других с нынешними представителями ДНР и ЛНР. У Зеленского настаивают, что переговорщиками должны быть представители гражданского общества, у которых есть только гражданство Украины, которые вынужденно остались на «оккупированных» территориях, которые не убивали украинских солдат и не принимали преступных решений.

