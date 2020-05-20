Политолог объяснил, почему «нормандская» встреча не даст результата
Президент Украины Владимир Зеленский заговорил словами Порошенко и не собирается ничего менять по Донбассу, заявил в эфире НСН политолог Александр Охрименко.
Выступая на пресс-конференции по случаю первой годовщины на посту президента Украины, Владимир Зеленский объявил, что встреча в «нормандском формате» с с участием России, Франции и Германии состоится сразу после спада пандемии коронавируса COVID-19. Глава государства при этом подчеркнул свою нацеленность на результат: по словам Зеленского, он готов к любому формату переговоров с Россией по конфликту в Донбассе. «Мне все равно. Нам нужен результат», - цитирует его «Коммерсантъ».
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН выразил уверенность, что встреча «нормандской четвёрки» не изменит положение Донбасса.
«Даже если встреча состоится, результата не будет. После предыдущей встречи в Париже было заявлено, что отведут войска по линии соприкосновения в Донбассе. Были и другие договорённости, говорили, что сиюминутно сделают. Сколько времени прошло? Много, а ничего так и не сделано. Сейчас украинские СМИ про это даже не вспоминают, как будто ничего и не было», - отметил он.
Политолог считает, что Зеленский взял политику Порошенко и заморозил конфликт. Украинский президент ориентируется на олигархов, которые решили, что можно оставить всё, как было, говорит Охрименко.
«Обращу ваше внимание, что в последнее время заявления Зеленского повторяют ранние заявления Порошенко по Донбассу. Поменялся президент, но заявления те же самые.
Сегодня есть проблема жителям ЛНР и ДНР приехать и получить пенсию на Украине. Когда Зеленский шёл в президенты, он обещал решить этот вопрос. Но не решил, а сейчас проблема усугубилась в связи с карантином. Никто ничего не хочет.
100% политика не поменяется. За год президентства Зеленского ничего не поменялось… Зеленский в любом случае ориентируется на украинских олигархов, а они пришли к выводу, что ничего менять не надо. Зеленский не собирается отходить от линии олигархов», - уверен собеседник НСН.
Предыдущая встреча «нормандской четвёрки» состоялась 9 декабря 2019 года в Париже. Там президент России Владимир Путин впервые лично встретился с Зеленским. С тех пор с российской стороны поменялся куратор отношений с Украиной: вместо Владислава Суркова этим теперь на уровне администрации президента теперь занимается Дмитрий Козак.
В конце апреля главы МИД стран «нормандского» формата высказали недовольство тем, как реализуются достигнутые в Париже договорённости.
4 мая глава офиса президента Украины Андрей Ермак выдвинул новые условия переговоров с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Нынешние представители самопровозглашённых республик больше не устраивают Киев. Ермак заявил, что они готовы договариваться только с представителями гражданского общества, у которых есть только гражданство Украины, которые вынужденно остались на «оккупированных» территориях, которые не убивали украинских солдат и не принимали преступных решений.
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