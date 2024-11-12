Писториус: Украина может стать очагом новых конфликтов в Европе
Украина может стать очагом новых конфликтов в Европе, сообщает РБК со ссылкой на заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса.
По его словам, президент России Владимир Путин и победивший на выборах президента США Дональд Трамп могут заключить соглашение без учета интересов Европы и Киева. Причем Украина может стать «постоянным источником новых конфликтов в Европе».
Глава военного ведомства отметил, что такой сценарий должны учитывать все страны, в том числе новая американская администрация.
При этом Писториус не верит в обещание Трампа быстро завершить украинский конфликт.
Ранее стало известно, что Трамп 7 ноября поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru