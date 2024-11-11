Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин и избранный президент США не разговаривали по телефону. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, информация о том, что Путин и Трамп пообщались по телефону после победы последнего на президентских выборах в США, ложная.