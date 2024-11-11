Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
Президент РФ Владимир Путин и избранный президент США не разговаривали по телефону. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на брифинге.
По его словам, информация о том, что Путин и Трамп пообщались по телефону после победы последнего на президентских выборах в США, ложная.
Конкретных планов по контактам двух политиков пока нет, заявил Песков.
Ранее издание Washington Post со ссылкой на свои источники сообщило, что Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину в четверг, 7 ноября, и обсудил с ним возможность прекращения конфликта на Украине. Газета утверждала, что избранный президент США сказал своему окружению, что поддержит сделку, по которой Россия сохранит часть территории, которую получила во время конфликта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru