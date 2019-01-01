Петицию за Зеленского подписало больше граждан, чем петицию против него

Дефолт приведёт к обнищанию рядовых граждан Украины, если будет объявлен в ближайшее время, заявил в эфире телеканала «112 Украина» депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Депутатом сделаны преждевременные и скоропалительные выводы, заметил в эфире НСН украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв. Речь о дефолте зашла, по его словам, как об инструменте освобождения от влияния Запада, однако никто не говорит, что его начнут применять незамедлительно.

