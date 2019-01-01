Петицию за Зеленского подписало больше граждан, чем петицию против него
Петиция об отмене петиции за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей для рассмотрения, сообщает RT.
Согласно данным, опубликованным на сайте главы украинского государства, в настоящее время обращение подписали уже свыше 25,4 тыс. человек.
Документ с требованием отставки нового украинского лидера собрал подписи чуть более 25 тыс.
человек.
Обе петиции теперь , согласно законы, должны рассмотреть украинские власти.
Ранее НСН рассказала о предложение олигарха Игоря Коломойского президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт по внешнему долгу и пойти по пути Греции и Аргентины, освободившись от влияния Международного валютного фонда.
Дефолт приведёт к обнищанию рядовых граждан Украины, если будет объявлен в ближайшее время, заявил в эфире телеканала «112 Украина» депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
Депутатом сделаны преждевременные и скоропалительные выводы, заметил в эфире НСН украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв. Речь о дефолте зашла, по его словам, как об инструменте освобождения от влияния Запада, однако никто не говорит, что его начнут применять незамедлительно.
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