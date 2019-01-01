Украина

Петицию за Зеленского подписало больше граждан, чем петицию против него

27 мая16:39

Петиция об отмене петиции за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей для рассмотрения, сообщает RT.

Согласно данным, опубликованным на сайте главы украинского государства, в настоящее время обращение подписали уже свыше 25,4 тыс. человек.

Документ с требованием отставки нового украинского лидера собрал подписи чуть более 25 тыс.

человек.

Обе петиции теперь , согласно законы, должны рассмотреть украинские власти.

Ранее НСН рассказала о предложение олигарха Игоря Коломойского президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт по внешнему долгу и пойти по пути Греции и Аргентины, освободившись от влияния Международного валютного фонда.

Пять лет дефолта. Как Киеву разобраться с долгами прошлого?

Дефолт приведёт к обнищанию рядовых граждан Украины, если будет объявлен в ближайшее время, заявил в эфире телеканала «112 Украина» депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Депутатом сделаны преждевременные и скоропалительные выводы, заметил в эфире НСН украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв. Речь о дефолте зашла, по его словам, как об инструменте освобождения от влияния Запада, однако никто не говорит, что его начнут применять незамедлительно.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Верховная РадаПетиция