Песков назвал противоречащей минским договоренностям демилитаризацию Донбасса
Инициатива Украины по демилитаризации Донбасса и передаче госграниц для проведения выборов в регионе идет вразрез с минскими договоренностями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА ФАН.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выборы на неподконтрольных украинскому правительству районах Донецкой и Луганской областей могут состояться только после возобновления полного контроля Киевом границы с РФ.
Ранее украинский политолог, экс-президент регионального института политических коммуникаций Иван Мезюхо согласился в беседе с НСН с мнением своего коллеги о распаде Украины на 25 «удельных княжеств».
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