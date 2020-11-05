Песков назвал противоречащей минским договоренностям демилитаризацию Донбасса

Инициатива Украины по демилитаризации Донбасса и передаче госграниц для проведения выборов в регионе идет вразрез с минскими договоренностями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА ФАН.

Украина предложила демилитаризировать Донбасс для проведения выборов

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выборы на неподконтрольных украинскому правительству районах Донецкой и Луганской областей могут состояться только после возобновления полного контроля Киевом границы с РФ.

Ранее украинский политолог, экс-президент регионального института политических коммуникаций Иван Мезюхо согласился в беседе с НСН с мнением своего коллеги о распаде Украины на 25 «удельных княжеств».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассДмитрий Песков
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