Песков назвал противоречащей минским договоренностям демилитаризацию Донбасса

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выборы на неподконтрольных украинскому правительству районах Донецкой и Луганской областей могут состояться только после возобновления полного контроля Киевом границы с РФ.

Ранее украинский политолог, экс-президент регионального института политических коммуникаций Иван Мезюхо согласился в беседе с НСН с мнением своего коллеги о распаде Украины на 25 «удельных княжеств».

