Раскол на Украине. Зеленскому предрекли досрочные выборы

Украинский политолог Кость Бондаренко не исключил разделения Украины на 25 «удельных княжеств». В интервью изданию «ПолитНавигатор» он отметил, что такое может произойти после проведения местных выборов. Ситуация в стране изменилась по сравнению с 2015 годом, и сейчас голосование показало, что Украина разделена на фрагменты, считает Бондаренко.

НСН спросила у его коллеги, экс-президента регионального института политических коммуникаций Ивана Мезюхо, как он оценивает политические перспективы Украины.

«Еще до 2014-го года были региональные политические силы, которые обслуживали олигархов, некоторых губернаторов и мэров, Майдан еще больше усугубил раскол украинского общества и на нынешних выборах линии разлома стали видны более четко. Фрагментарность политического ландшафта продемонстрирована всему миру, и, прежде всего, украинскому обществу во всей красе», - отметил собеседник.

Поражение правящей партии «Слуга народа» тоже, по мнению политолога, характеризует расклад будущей парламентской кампании. По его словам, не исключено объединение региональных политических сил накануне нового избирательного цикла – выборов в Верховную Раду и выборов президента. Причем, Мезюхо не исключил, что и парламент, и глава государства не доработают до окончания сроков.

«В части президентства ставка может быть сделана на нынешнего председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, но это может привести к расколу в монокоалиции в парламенте и к досрочным парламентским выборам, а за ними – выборам главы украинского государства. Зеленского, что называется, могут обложить со всех сторон. И он сам может пойти на проведение досрочных выборов, как сделал это в свое время первый президент Украины Леонид Кравчук. Но он, если вспомните, досрочные выборы тогда проиграл», - оценил ситуацию на Украине эксперт.