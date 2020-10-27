Раскол на Украине. Зеленскому предрекли досрочные выборы
Украинский политолог согласился в беседе с НСН с мнением своего коллеги о распаде Украины на 25 «удельных княжеств».
Украинский политолог Кость Бондаренко не исключил разделения Украины на 25 «удельных княжеств». В интервью изданию «ПолитНавигатор» он отметил, что такое может произойти после проведения местных выборов. Ситуация в стране изменилась по сравнению с 2015 годом, и сейчас голосование показало, что Украина разделена на фрагменты, считает Бондаренко.
НСН спросила у его коллеги, экс-президента регионального института политических коммуникаций Ивана Мезюхо, как он оценивает политические перспективы Украины.
«Еще до 2014-го года были региональные политические силы, которые обслуживали олигархов, некоторых губернаторов и мэров, Майдан еще больше усугубил раскол украинского общества и на нынешних выборах линии разлома стали видны более четко. Фрагментарность политического ландшафта продемонстрирована всему миру, и, прежде всего, украинскому обществу во всей красе», - отметил собеседник.
Поражение правящей партии «Слуга народа» тоже, по мнению политолога, характеризует расклад будущей парламентской кампании. По его словам, не исключено объединение региональных политических сил накануне нового избирательного цикла – выборов в Верховную Раду и выборов президента. Причем, Мезюхо не исключил, что и парламент, и глава государства не доработают до окончания сроков.
«В части президентства ставка может быть сделана на нынешнего председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, но это может привести к расколу в монокоалиции в парламенте и к досрочным парламентским выборам, а за ними – выборам главы украинского государства. Зеленского, что называется, могут обложить со всех сторон. И он сам может пойти на проведение досрочных выборов, как сделал это в свое время первый президент Украины Леонид Кравчук. Но он, если вспомните, досрочные выборы тогда проиграл», - оценил ситуацию на Украине эксперт.
Политические эксперты отмечают, что если посмотреть на новейшую историю Украины после развала СССР, то можно легко увидеть формирование особенностей неофеодального государства. Украина, «отколовшись» от Советского Союза, не могла полностью контролировать свои регионы. Как отметил политолог, еще долго Крым, Донецк, Днепропетровск, Харьков и Одесса были представлены в Киеве своими региональными феодалами.
«Зеленский раздает какие-то указания, приезжая в регион, хотя это не в его компетенции…. О какой децентрализации можно говорить? Есть и еще такой атавизм, как назначенные губернаторы, вместо напрямую избранные народом. На Украине сложилась смешанная полудецентрализованная система, и в ближайшем будущем будем наблюдать противостояние ряда региональных политических сил с представителями власти - ставленниками Зеленского», - считает Мезюхо.
На радикальные отношения, по мнению политолога, с центром пойдут западные регионы страны. Прежде всего, Львов. Там не скрывают своего негативного отношения к Зеленскому. При этом кресло сохранил и мэр Харькова Геннадий Кернес, а сам Харьков – один из потенциальных очагов противостояния с Киевом. Не исключил Мезюхо и противостояния на юге страны, в Одессе.
«Как мне кажется, конфликты начнутся не в регионах, внутри пропрезидентского большинства в Раде, рыба гниет с головы и очередной виток напряженности начнется именно с парламента, потом перекинется на регионы. Не исключен, что будет второй тур выборов, и будет интересно посмотреть, как ситуация будет развиваться в столице», - подытожил политолог Мезюхо.
По предварительным данным ЦИК Украины, партии президента «Слуга народа» не удалось одержать победу ни в одном крупном городе, она не смогла провести своих кандидатов в мэры ни одного областного центра. Успеха добились уже действующие градоначальники и местные партии. На западе Украины свои позиции упрочила «Евросолидарность», на юго-востоке — «Оппозиционная платформа — За жизнь»
К слову, явка на данных выборах стала самой низкой за всю историю независимой Украины — на участки пришли 36,8% избирателей.
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