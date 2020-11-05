Украина предложила демилитаризировать Донбасс для проведения выборов
Украина подготовила «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы (ТКГ), в которую входят ОБСЕ, Россия и Украина. План предусматривает полную демилитаризацию Донбасса для прекращения войны и проведения на его территории выборов. Об этом пишет «РБК-Украина».
О «Плане совместных шагов» рассказал представитель украинской делегации ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук. Он считает, что первым делом необходимо прекратить вооруженный конфликт на территории ЛНР и ДНР.
Он настаивает, что это нужно сделать в начале 2021 года. Согласно озвученному Кравчуком плану, затем Украина возьмет под контроль границу и обеспечит безопасность на этих территориях для проведения местных выборов. Они должны пройти не позднее 31 марта 2021 года.
Кравчук добавил, что 5 ноября план будет направлен спецпредставителю ОБСЕ Хайди Грау.
Ранее на выборах в Донецкой области на подконтрольных Киеву территориях победила партия «Оппозиционная платформа – За жизнь».
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