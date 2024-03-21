Песков заявил, что его жена прерывала общение с близкими с Украины
21 марта 202419:46
Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка полтора года не общалась с близкими с Украины. Об этом представитель Кремля рассказал в интервью сайту АиФ.
«Для нее это было очень больно, потому что они ее отвергли», - отметил он.
По словам Пескова, подруги Навки уехали с Украины и обосновались в Европе. После этого их общение восстановилось, но они пытаются не затрагивать тем, на которые «не могут найти ответа».
Ранее представитель Кремля заявил о присутствии военных НАТО на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru