Песков заявил, что его жена прерывала общение с близкими с Украины

Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка полтора года не общалась с близкими с Украины. Об этом представитель Кремля рассказал в интервью сайту АиФ.

Пасынок Сырского попросил у Путина российское гражданство

«Для нее это было очень больно, потому что они ее отвергли», - отметил он.

По словам Пескова, подруги Навки уехали с Украины и обосновались в Европе. После этого их общение восстановилось, но они пытаются не затрагивать тем, на которые «не могут найти ответа».

Ранее представитель Кремля заявил о присутствии военных НАТО на Украине, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: стоп-кадр с видео
ТЕГИ:РоссияУкраинаДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры