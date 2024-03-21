Песков заявил, что его жена прерывала общение с близкими с Украины

«Для нее это было очень больно, потому что они ее отвергли», - отметил он.

По словам Пескова, подруги Навки уехали с Украины и обосновались в Европе. После этого их общение восстановилось, но они пытаются не затрагивать тем, на которые «не могут найти ответа».

Ранее представитель Кремля заявил о присутствии военных НАТО на Украине, передает «Радиоточка НСН».

