Пасынок Сырского попросил у Путина российское гражданство

Сырский заявил, что был бы рад принять участие в выборах президента России, но не может этого сделать, поскольку не является гражданином.

«На этой волне прошу президента Российской Федерации сделать меня гражданином РФ», - сказал мужчина.

Иван является приемным сыном главнокомандующего ВСУ от первого брака. По его признанию, он уже давно не общается с отчимом.

В феврале Иван Сырский поздравил россиян с освобождением Авдеевки, напоминает «Радиоточка НСН».

