Пасынок Сырского попросил у Путина российское гражданство
Пасынок главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ему гражданство РФ. Об этом сообщил RT.
Сырский заявил, что был бы рад принять участие в выборах президента России, но не может этого сделать, поскольку не является гражданином.
«На этой волне прошу президента Российской Федерации сделать меня гражданином РФ», - сказал мужчина.
Иван является приемным сыном главнокомандующего ВСУ от первого брака. По его признанию, он уже давно не общается с отчимом.
В феврале Иван Сырский поздравил россиян с освобождением Авдеевки, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru