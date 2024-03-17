Пасынок Сырского попросил у Путина российское гражданство

Пасынок главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ему гражданство РФ. Об этом сообщил RT.

Живущий во Владимире брат Сырского заявил, что много лет не общается с ним

Сырский заявил, что был бы рад принять участие в выборах президента России, но не может этого сделать, поскольку не является гражданином.

«На этой волне прошу президента Российской Федерации сделать меня гражданином РФ», - сказал мужчина.

Иван является приемным сыном главнокомандующего ВСУ от первого брака. По его признанию, он уже давно не общается с отчимом.

В феврале Иван Сырский поздравил россиян с освобождением Авдеевки, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma
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