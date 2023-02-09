Песков: Кремль не участвует в полемике между Кадыровым и депутатом Соболевым
Кремль не участвует в дискуссии между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и членом комитета Госдумы по обороне генералом Виктором Соболевым о последствиях возможного конфликта с Польшей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы не участвуем в этой полемике и не хотели бы давать никакие оценки», - приводит его слова ТАСС.
Генералы, которые опасаются Третьей мировой войны, призывая не реагировать на действия поляков, подрывают авторитет российской армии и всего государства. Об этом ранее в своем Telegram-канале ранее заявил чеченский лидер Рамзан Кадыров. Кадыров предложил всем, кто чего-то боится, сразу сдаться полякам.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с НСН назвал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова сдаться полякам «странным», отметив, что этого делать никто не собирается.
До этого глава Чечни пригрозил Польше демилитаризацией, а Соболев заявил НСН, что вторжение на территорию Польши фактически будет означать начало Третьей мировой, Россия к этому не готова.
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