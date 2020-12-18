Песков уточнил слова Путина о помощи Донбассу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжит оказывать помощь Донбассу, так как уже долгое время этот регион живет в условиях жесткой блокады со стороны своей родины.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Россия продолжит помогать Донбассу и будет наращивать такую поддержку. По его словам, это относится к поддержке производства, решения социальных вопросов и вопросов инфраструктурного характера.

По словам Пескова, ему нечего добавить к тому, что «достаточно открыто» сказал президент.