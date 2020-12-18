Песков уточнил слова Путина о помощи Донбассу
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжит оказывать помощь Донбассу, так как уже долгое время этот регион живет в условиях жесткой блокады со стороны своей родины.
Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Россия продолжит помогать Донбассу и будет наращивать такую поддержку. По его словам, это относится к поддержке производства, решения социальных вопросов и вопросов инфраструктурного характера.
По словам Пескова, ему нечего добавить к тому, что «достаточно открыто» сказал президент.
Пресс-секретарь отметил, что в Донбассе проживает большое число русскоговорящих граждан, поэтому Россия не будет «оставаться безучастной к судьбам этих людей».
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что Зеленский не воспринял сигнал Москвы о прямых переговорах к Донбассу, и призвал переходить к более активным действиям.
«Зеленский везде говорит: "Мы вернем территории". Вы людей верните! Там люди живут, и если они согласятся жить в вашей стране, вы вернете любую землю», – уверен бывший депутат Рады.
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