Песков: украинские войска стремительно теряют свои позиции

Потерю ВСУ своих позиций представитель Кремля назвал неизбежным процессом. По его словам, украинские власти видят ситуацию на поле боя и отсутствие потенциала в продвижении.

Москва будет с интересом наблюдать за снижением поддержки Киева со стороны США, сказал Песков в интервью газете «Известия».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оправдал отсутствие успехов у ВСУ наступлением зимы. При этом он не считает, что вооруженные силы страны находятся в кризисе, сообщает «Радиоточка НСН».

