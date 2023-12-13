Песков: украинские войска стремительно теряют свои позиции

Вооруженные силы Украины (ВСУ) быстро теряют свои позиции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Потерю ВСУ своих позиций представитель Кремля назвал неизбежным процессом. По его словам, украинские власти видят ситуацию на поле боя и отсутствие потенциала в продвижении.

Москва будет с интересом наблюдать за снижением поддержки Киева со стороны США, сказал Песков в интервью газете «Известия».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оправдал отсутствие успехов у ВСУ наступлением зимы. При этом он не считает, что вооруженные силы страны находятся в кризисе, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ВСУУкраинаРоссияДмитрий Песков

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