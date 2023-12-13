MWM: элитная бригада ВСУ оказалась на грани разгрома из-за дефицита снарядов
Элитная 47-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывает острую нехватку боеприпасов и находится на грани разгрома, пишет Military Watch Magazine (MWM).
По информации издания, бригаде поставили задачу атаковать российскую колонну до ее соединения со штурмовыми отрядами на северном фланге города Авдеевка. Украинское подразделение не смогло этого сделать из-за острой нехватки снарядов.
Отмечается, что военнослужащие бригады жалуются на низкое качество боеприпасов, поставляемых из Евросоюза. Также критике подвергается производимое в ЕС оружие, особенно итальянское.
Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров опроверг информацию о планируемой отставке главкома ВСУ Валерия Залужного и командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru