По информации издания, бригаде поставили задачу атаковать российскую колонну до ее соединения со штурмовыми отрядами на северном фланге города Авдеевка. Украинское подразделение не смогло этого сделать из-за острой нехватки снарядов.

Отмечается, что военнослужащие бригады жалуются на низкое качество боеприпасов, поставляемых из Евросоюза. Также критике подвергается производимое в ЕС оружие, особенно итальянское.

Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров опроверг информацию о планируемой отставке главкома ВСУ Валерия Залужного и командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, сообщает «Радиоточка НСН».

