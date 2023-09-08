Подоляк исключил возможность посредничества Ватикана по Украине
Посредничество Ватикана в урегулировании конфликта на Украине невозможно, так как папа Римский Франциск занимает «пророссийскую позицию». Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Никакой посреднической функции у Ватикана быть не может, потому что это будет функция, которая введет в заблуждение Украину или справедливость», — цитирует советника РИА Новости.
Подоляк отметил, что говорить о посреднике в лице папы Римского нет смысла, так как всем очевидна «пророссийская позиция» понтифика.
Ранее Подоляк назвал папу Римского «инструментом российской пропаганды» из-за телемоста с молодыми католиками из России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В ходе беседы с молодежью глава католической церкви назвал их наследниками великой империи, просвещенной страны «большой культуры и большой человечности».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru