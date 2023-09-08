Подоляк исключил возможность посредничества Ватикана по Украине

«Никакой посреднической функции у Ватикана быть не может, потому что это будет функция, которая введет в заблуждение Украину или справедливость», — цитирует советника РИА Новости.

Подоляк отметил, что говорить о посреднике в лице папы Римского нет смысла, так как всем очевидна «пророссийская позиция» понтифика.

Ранее Подоляк назвал папу Римского «инструментом российской пропаганды» из-за телемоста с молодыми католиками из России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В ходе беседы с молодежью глава католической церкви назвал их наследниками великой империи, просвещенной страны «большой культуры и большой человечности».

