Зеленский обратился к украинцам из-за слухов о «вторжении» РФ

Он назвал информацию о «вторжении России» слухами. По словам президента, «вторжение» началось еще в 2014 году и атака идет не на землю, а на нервы граждан страны, на инвесторов и бизнес.

«Ослабить Украину, чтобы вынудить к уступкам и создать такой фон, чтобы наше «нет» звучало слабее», — сказал Зеленский.

Глава государства призвал украинцев не поддаваться панике и не снимать деньги со счетов, успокоиться и «не бежать за солью и спичками».

Тем временем, госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что последствия для России за эскалацию обстановки вокруг Украины будут «калечащими».

