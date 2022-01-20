Зеленский обратился к украинцам из-за слухов о «вторжении» РФ
Украинский лидер Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам страны, сообщают «Известия».
Он назвал информацию о «вторжении России» слухами. По словам президента, «вторжение» началось еще в 2014 году и атака идет не на землю, а на нервы граждан страны, на инвесторов и бизнес.
«Ослабить Украину, чтобы вынудить к уступкам и создать такой фон, чтобы наше «нет» звучало слабее», — сказал Зеленский.
Глава государства призвал украинцев не поддаваться панике и не снимать деньги со счетов, успокоиться и «не бежать за солью и спичками».
Тем временем, госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что последствия для России за эскалацию обстановки вокруг Украины будут «калечащими».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru