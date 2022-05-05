Песков сравнил требования украинских военных на «Азовстали» с требованием террористов

Требования украинских военных на комбинате «Азовстали» по обмену мирных жителей на продукты и лекарства схожи с требованиями террористов в Сирии. Такое мнение высказал в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, «все в руках нашего штаба, который занимается вопросами освобождения завода, здесь ничего мы говорить не можем».