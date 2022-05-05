Песков сравнил требования украинских военных на «Азовстали» с требованием террористов
Требования украинских военных на комбинате «Азовстали» по обмену мирных жителей на продукты и лекарства схожи с требованиями террористов в Сирии. Такое мнение высказал в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, «все в руках нашего штаба, который занимается вопросами освобождения завода, здесь ничего мы говорить не можем».
Песков добавил, что президент РФ Владимир Путин осведомлен о требованиях украинских военных, заблокированных на «Азовстали».
Ранее представитель штаба операции по освобождению предприятия сообщил РИА Новости, что украинские боевики, не желающие сдаваться и засевшие на «Азовстали», предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и лекарства.
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