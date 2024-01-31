Песков: Провалы ВСУ приводят Украину к росту внутреннего противостояния

«Конечно, следят [...] Очевидным остается одно - у киевского режима много проблем, там все неладно, это однозначно», - сказал Песков.

По его оценке, провал в наступлении и общие проблемы на фронте приводят к росту напряженности в военной верхушке и Банковой.

«Эти противоречия будут расти по мере того, как будет успешно продолжаться специальная военная операция», - добавил он.

Ранее Песков опроверг информацию о том, что Россия якобы готова отказаться от требований о невступлении Украины в НАТО и о нейтральном статусе Киева. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

