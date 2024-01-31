Песков: Провалы ВСУ приводят Украину к росту внутреннего противостояния
31 января 202413:24
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти следят за ситуацией вокруг главкома ВСУ Валерия Залужного, и констатировал, что у Киева много проблем.
«Конечно, следят [...] Очевидным остается одно - у киевского режима много проблем, там все неладно, это однозначно», - сказал Песков.
По его оценке, провал в наступлении и общие проблемы на фронте приводят к росту напряженности в военной верхушке и Банковой.
«Эти противоречия будут расти по мере того, как будет успешно продолжаться специальная военная операция», - добавил он.
Ранее Песков опроверг информацию о том, что Россия якобы готова отказаться от требований о невступлении Украины в НАТО и о нейтральном статусе Киева. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru