Песков подтвердил, что его старший сын принимал участие в спецоперации
24 апреля 202312:34
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что его старший сын принимал участие в спецоперации на Украине, но отказался развивать тему, так как она не имеет отношения к его работе. Его слова приводит РИА Новости.
«Он отслужил в Вооружённых силах в своё время, собственно, свою конституционную обязанность выполнил. Он принял такое решение, он взрослый человек», - сказал Песков.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин «осудил» Пескова за службу сына в компании, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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24 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru