Песков подтвердил, что его старший сын принимал участие в спецоперации

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что его старший сын принимал участие в спецоперации на Украине, но отказался развивать тему, так как она не имеет отношения к его работе. Его слова приводит РИА Новости.

Сын Пескова объяснил, почему пошел служить в ЧВК «Вагнер»
«Он отслужил в Вооружённых силах в своё время, собственно, свою конституционную обязанность выполнил. Он принял такое решение, он взрослый человек», - сказал Песков.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин «осудил» Пескова за службу сына в компании, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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