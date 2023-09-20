Песков не увидел предпосылок для мирных переговоров по Украине

Предпосылок для переговоров об урегулировании конфликта на Украине в настоящее время нет, заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Он напомнил, что Россия никогда не отказывалась от идеи переговоров. В настоящее время условий для возобновления диалога нет, констатировал представитель Кремля.

По его словам, Москва продолжит добиваться целей специальной военной операции.

По информации издания Bloomberg, страны G7 полагают, что конфликт на Украине продлится еще 6-7 лет. Отмечается, что США и их союзники закладывают этот срок в планирование финансовой и военной помощи Киеву, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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