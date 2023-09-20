МИД Венгрии: Будапешт выступает за прямой диалог России и Украины
20 сентября 202317:48
Венгрия выступает за прямой диалог между Москвой и Киевом для решения конфликта, и это должно было произойти «уже давно». Таким мнением поделился министр иностранных дел Петер Сийярто, его слова приводит РИА Новости.
Дипломат уточнил, сейчас самое важное - чтобы боевые столкновения закончились как можно скорее. Он счел важным, чтобы Россия и Украина сели за стол переговоров.
«Это должно было случиться уже давно», - сказал Сийярто.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал новые торговые войны между Украиной и Евросоюзом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru