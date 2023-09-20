МИД Венгрии: Будапешт выступает за прямой диалог России и Украины

НСН-«Кривая линия» Суд в Краснодаре 1,5 года не может рассмотреть дело пострадавшей в ДТП на пешеходном переходе «Бесконечный» ремонт главного въезда в Ржев не даёт нормально дышать жителям Горожане также шокированы введением платных парковок Отправить жалобу в «Кривую линию» могут жители любого региона