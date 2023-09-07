Песков назвал незаконной передачу конфискованных российских активов Киеву

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон направит средства, конфискованные у российских предпринимателей под санкциями на реабилитацию украинских солдат. Речь идет о 5,4 млн долларов, которые Соединенные Штаты конфисковали, в том числе у российского бизнесмена Константина Малофеева.

Заместитель американского генпрокурора Лиза Монако заявила, что Министерство юстиции США добивается получения разрешения на использование российских активов в целом на сумму более одного миллиарда долларов для нужд Украины, передает «Радиоточка НСН».

