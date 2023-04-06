Экс-посол Украины обвинил Германию в провале Минских соглашений

«Причин было много, но одна из главных, по моему убеждению, заключалась в том, что Германия так и не удосужилась стать ... "честным маклером"», — отметил Мельник.

По словам замминистра, интересы нейтрального посредника «перемешались» с собственными интересами Берлина, пишет «Свободная пресса». Из-за этого Германия решила «не раздражать россиян», а не добиваться выполнения Москвой Минских договоренностей.



