«Перемололи всё!»: Четыре населенных пункта отделяют Россию от освобождения ДНР
Андрей Марочко заявил НСН, что взятие первой линии укреплений в районе агломерации Славянск — Краматорск означает полное превосходство российских сил.
Взятие первой линии укреплений в районе агломерации Славянск — Краматорск означает полное превосходство российских сил, так как именно первая линия всегда самая защищенная, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН.
Украинская армия полностью лишилась первой линии укреплений в районе агломерации Славянск — Краматорск. Об этом в интервью «Первому каналу» заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Марочко отметил, что Киев готовил эти укрепления с 2014 года, расслабляться рано.
«Это серьезный укрепрайон, здесь Киев выстраивал оборону в множество эшелонов с 2014 года. То, что мы преодолели первую линию, говорит о том, что у противника здесь не все в порядке. Первая линия обороны всегда самая укрепленная, самая защищенная. Если мы перемололи все, что настроили за десять лет, это подтверждает, что инициатива полностью за нами, мы планомерно продвигаемся вперед. Здесь нужно очень внимательно смотреть на ситуацию, потому что глубокая эшелонированная оборона довольно серьезная. Здесь сооружения заливались годами, запасные позиции предусмотрены украинскими боевиками везде. Мы продвигаемся, но не будем идти в лобовые атаки», - отметил он.
По его словам, после взятия агломерации можно будет говорить о фактическом освобождении ДНР.
«Сейчас ключевые населенные пункты в Донбассе – это Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. Те рубежи, где крупные агломерации. Это последний такой укрепленный рубеж на этом направлении. Поэтому здесь ВСУ прилагают максимум усилий, чтобы удержать эту агломерацию. После падения агломерации можно будет говорить о том, что ДНР практически освобождена, не считая южное направление. Но самая мощная группировка именно в этих четырех населенных пунктах», - подытожил собеседник НСН.
В середине мая российский лидер Владимир Путин объявил, что армия России вынуждена создавать санитарную зону безопасности в ответ на обстрелы ВСУ жилых кварталов приграничных территорий, в том числе Белгорода, передает «Радиоточка НСН».
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