Песков: Россия продолжит создавать санитарную зону для защиты от обстрелов

Россия продолжит создавать буферную зону в Харьковской области, пока не обезопасит Белгородскую область и другие приграничные регионы от обстрелов ВСУ. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас особенно заметно, как США и некоторые другие страны продолжают нагнетать напряженность в регионе, провоцируя все новые этапы эскалации конфликта.

«Естественно, это не может происходить без ответа Кремля. Россия продолжит отстаивать свои интересы и будет добиваться всеми возможными средствами целей СВО», - заверил Песков.

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В середине мая российский лидер Владимир Путин объявил, что армия России вынуждена создавать санитарную зону безопасности в ответ на обстрелы ВСУ жилых кварталов приграничных территорий, в том числе Белгорода.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что любые соглашения, подписанные президентом Украины Владимиром Зеленским, де-юре будут нелегитимными.

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