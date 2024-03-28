Пентагон заявил о снижении риска эскалации на Украине

Угроза эскалации конфликта на Украине уже не такая высокая, как раньше, заявил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун. Его слова приводит ТАСС.

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«Я действительно ощущаю, что риск эскалации не такой высокий, каким он, возможно, был в начале процесса», - сказал представитель военного ведомства в контексте разговора о возможных поставках Украине баллистических ракет ATACMS.

При этом генерал затруднился ответить, начнет ли Россия новое крупное наступление на Украине. По его словам, РФ потратила большое количество ресурсов на операции в 2023 году.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал ближайшие месяцы решающими для конфликта на Украине. Он призвал страны Запада не медлить с оказанием военной помощи Киеву, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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