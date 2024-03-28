Пентагон заявил о снижении риска эскалации на Украине
Угроза эскалации конфликта на Украине уже не такая высокая, как раньше, заявил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун. Его слова приводит ТАСС.
«Я действительно ощущаю, что риск эскалации не такой высокий, каким он, возможно, был в начале процесса», - сказал представитель военного ведомства в контексте разговора о возможных поставках Украине баллистических ракет ATACMS.
При этом генерал затруднился ответить, начнет ли Россия новое крупное наступление на Украине. По его словам, РФ потратила большое количество ресурсов на операции в 2023 году.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал ближайшие месяцы решающими для конфликта на Украине. Он призвал страны Запада не медлить с оказанием военной помощи Киеву, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru