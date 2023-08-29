Пентагон заявил о самостоятельности Киева в военных решениях

Командование Вооруженных сил Украины само принимает решения по темпу и ходу военных операций. Об этом заявили представители Пентагона, пишет РИА Новости.

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В оборонном ведомстве США прокомментировали намерение Киева наносить удары по Крыму. Представители Пентагона напомнили, что США считают полуостров частью Украины.

«Украина будет решать, как, когда и где проводить операции для защиты от России», - сказали в ведомстве.

Накануне советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о согласовании ударов по Крыму со странами Запада, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаПентагонСША

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