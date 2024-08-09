Пентагон: Вылазка ВСУ в Курской области не является эскалацией

По ее словам, в США не ждут дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с Москвой из-за этих действий Киева. Сингх указала, что Украина сражается за свою суверенную территорию.

Пресс-секретарь отметила, что с начала конфликта США поддерживали Украину, предоставляя помощь для защиты от атак и необходимых ответных действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

