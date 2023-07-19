Пентагон: Украина несет основные потери на минных полях
Большие потери среди украинских военных во время контрнаступления объясняются, прежде всего, минными полями, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли.
По его словам, западные страны активно поставляют Киеву технику для разминирования для дальнейшего контрнаступления. Генерал отметил, что армия Украины сможет добиться задуманного, «если они применяют тактику и навыки, которые им прививали». Милли посоветовал ВСУ вести операции в ночное время, чтобы «лишить россиян возможности применять воздушную мощь».
Военный не стал называть действия украинской армии провальными. Генерал обратил внимание на наличие у российских сил мощной оборонительной системы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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