Генерал Милли пообещал ВСУ долгое и кровопролитное наступление

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли прокомментировал ход контрнаступления украинской армии, пишет РИА Новости.

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Военачальник признал, что ВСУ не удалось быстро прорвать российскую оборону. Наступление будет долгим, сложным и кровопролитным, считает Милли.

Военный не стал называть действия украинской армии провальными. Генерал обратил внимание на наличие у российских сил мощной оборонительной системы.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 16 июля сообщила, что ВС РФ ведут активные действия на купянском, авдеевском и марьинском направлениях, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: www.jcs.mil
ТЕГИ:ВСУУкраинаПентагонСША

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