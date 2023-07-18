Генерал Милли пообещал ВСУ долгое и кровопролитное наступление
Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли прокомментировал ход контрнаступления украинской армии, пишет РИА Новости.
Военачальник признал, что ВСУ не удалось быстро прорвать российскую оборону. Наступление будет долгим, сложным и кровопролитным, считает Милли.
Военный не стал называть действия украинской армии провальными. Генерал обратил внимание на наличие у российских сил мощной оборонительной системы.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 16 июля сообщила, что ВС РФ ведут активные действия на купянском, авдеевском и марьинском направлениях, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru