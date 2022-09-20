Пентагон: Украина может получить истребители F-16 через два-три года
Киев получит F-16 через два-три года, если политическое решение об их поставке Украине будет принято, сообщает Politico со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера.
По его словам, западные страны начинают размышлять «в долгосрочной перспективе», планируя дальнейшего оказания украинским властям военной помощи.
Как считает генерал, боевые действия будут продолжаться «годы, а не месяцы». Хекер отметил, что Украина имеет все необходимое, «чтобы выжить и сражаться».
Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов не исключают возможности поставок истребителей Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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