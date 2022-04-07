Reuters: США считают продажу F-16 Турции отвечающей нацбезопасности страны

Администрация Байдена считает, что потенциальная продажа истребителей F-16 Турции будет соответствовать интересам национальной безопасности США, а также будет служить долгосрочному единству НАТО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо Госдепа к Конгрессу.

В октябре Турция обратилась к Соединенным Штатам с просьбой купить 40 истребителей F-16 производства Lockheed Martin и почти 80 комплектов модернизации для существующих военных самолетов. Вашингтон воздерживался от выражения какого-либо мнения о продаже, поясняя это необходимостью пройти стандартный процесс продажи оружия.



Продажа американского оружия союзнику НАТО Турции стала спорной после того, как Анкара приобрела оборонные ракетные комплексы российского производства, что вызвало санкции США, а также исключение Турции из программы истребителей F-35.

Письмо Госдепа, на которое ссылается агентство, датировано 17 марта. В письме признают напряженные отношения, в то же время описывая поддержку Турции и оборонные связи с Украиной как «важный сдерживающий фактор для злонамерного влияния в регионе».

