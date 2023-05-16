Пентагон: США переоснащают Abrams для передачи Украине
Предназначенные для Киева американские танки Abrams уже переоснащаются, их передача состоится до конца текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства обороны США Патрика Райдера.
По его словам, боевые машины будут улучшены и подготовлены к отправке на Украину. Кроме того, в США управлению танками проходят обучение украинцы. Как именно будут улучшены Abrams, передаваемые Украине, Райдер не рассказал.
Ранее в Пентагоне заявили, что танки Abrams не переломят ход конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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